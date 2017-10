Notizie autostrada A7 Serravalle Genova: rimozione deviazione notturna Isola del Cantone Ronco Scrivia

Rimozione deviazione notturna Isola del Cantone - Ronco Scrivia. Un nuovo comunicato da Autostrade per l'Italia.

Autostrade per l'Italia in un comunicato avverte che sulla A7 Serravalle - Genova, non sarà attiva la deviazione notturna nel tratto compreso tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia, nelle notti tra sabato 21 e domenica 22 e tra domenica 22 e lunedì 23 ottobre. I provvedimenti saranno nuovamente attivi, come da programma, a partire dalle ore 21:00 di lunedì 23 ottobre. Ma dove trovare in tempo reale la situazione della viabilità e sui percorsi alternativi? Autostrade per l'Italia aggiorna gli utenti con i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; con la App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple; con Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky) e Sky TG24, (disponibile al canale 50 del digitale terrestre). News continue anche sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving nelle aree di servizio. Attivo anche il call center Autostrade al numero 840.04.21.21.