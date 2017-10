Notizie autostrada A7 Serravalle Genova: chiuso il tratto Vignole Borbera Ronco Scrivia

Chiuso il tratto Vignole Borbera - Ronco Scrivia per lavori di manutenzione nella notte tra il 25 e il 26 ottobre. Notizie dalla società Autostrade.

Autostrade per l'Italia in un comunicato rende noto che sulla A7 Serravalle - Genova, dalle ore 22:00 di domani, mercoledì 25 ottobre, alle ore 06:00 di giovedì 26, sarà chiuso il tratto compreso tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia, verso Genova, per lavori di impermeabilizzazione del viadotto "Scrivia". Di conseguenza, sarà inibito l'accesso alle aree di servizio, in direzione di Genova 'Valle Scrivia ovest' tra Vignole Borbera ed Isola del Cantone e 'Giovi ovest' tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia. Itinerari alternativi per le brevi percorrenze: dopo essere usciti obbligatoriamente alla stazione di Vignole Borbera, percorrere la viabilità esterna e rientrare a Ronco Scrivia in direzione di Genova; per le medie e lunghe percorrenze, i veicoli diretti a Genova potranno utilizzare la D26 Diramazione Predosa - Bettole e quindi la A26 Genova Voltri - Gravellona Toce. Ma dove trovare in tempo reale la situazione della viabilità e sui percorsi alternativi? Autostrade per l'Italia aggiorna gli utenti con i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; con la App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple; con Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky) e Sky TG24, (disponibile al canale 50 del digitale terrestre). News continue anche sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving nelle aree di servizio. Attivo anche il call center Autostrade al numero 840.04.21.21.