Notizie autostrada A4 Milano Brescia: stanotte venerdì 10 regolarmente aperta l'area di servizio Brembo sud

Stanotte venerdì 10 regolarmente aperta l'area di servizio Brembo sud. Un nuovo comunicato per gli automobilisti dalla società Autostrade.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce la rete autostradale in Italia diffonde in una nota che sulla A4 Milano - Brescia è stata annullata la chiusura dell'area di servizio 'Brembo sud', situata nel tratto compreso tra Capriate e Dalmine, verso Brescia, prevista dalle ore 21:00 di questa sera venerdì 10 alle ore 05:00 di domani, sabato 11 novembre. Aggiornamenti in tempo sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diffusi anche con la App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Nei percorsi autostradali sono sempre attivi i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving nella aree di servizio.