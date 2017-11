Notizie autostrada A26 Genova Voltri Gravellona Toce: chiusa l'entrata di Baveno

Chiusa l'entrata di Baveno per lavori di pavimentazione nella notte tra il 10 e l'11 novembre. Una notizia per gli automobilisti dalla società Autostrade.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce la rete autostradale in Italia comunica in una nota che sulla A26 Genova Voltri - Gravellona Toce, dalle ore 22:00 di venerdì 10 alle ore 06:00 di sabato 11 novembre, sarà chiusa l'entrata di Baveno, verso Genova, per lavori di pavimentazione. In alternativa si consiglia di utilizzare l'entrata dello svincolo di Carpugnino (percorso consentito solo ai veicoli leggeri). I mezzi pesanti potranno utilizzare l'entrata della stazione autostradale di Arona. Per gli aggiornamenti sulla viabilità e sui percorsi alternativi Autostrade per l'Italia invita a seguire i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24. News anche sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM e attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per informazioni ulteriori si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21.