Notizie autostrada A16 Napoli Canosa: stanotte mercoledì 25 regolarmente aperta l'area di servizio Calaggio sud

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce la rete autostradale in Italia diffonde in una nota che sulla A16 Napoli - Canosa è stata annullata l'ultima notte di chiusura in programma dell'area di servizio 'Calaggio sud', tra Vallata e Lacedonia, verso Canosa / Bari, prevista dalle ore 23:00 di questa sera mercoledì 25 alle ore 06:00 di giovedì 26 ottobre. Aggiornamenti in tempo sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diffusi anche con la App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Interessante sapere che Autostrade per l'Italia "è il maggior investitore privato del Paese con fino a 27 miliardi di euro di investimento per il potenziamento e il miglioramento di 1066 km di rete, ed è impegnata nella valorizzazione e sviluppo della conoscenza proponendosi come player di riferimento per know - how professionale in materia di gestione, infrastrutture, materiali e tecnologie, per le quali è leader mondiale grazie a strumenti come 'Tutor' e 'Telepass', che ha oggi 8 milioni di apparati in circolazione".