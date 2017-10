Notizie autostrada A14 Bologna Taranto: tratto chiuso tra Fano e Marotta in direzione di Ancona per incidente

Tratto chiuso tra Fano e Marotta in direzione di Ancona per incidente. Un nuovo comunicato per gli automobilisti dalla società Autostrade.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce le autostrade in Italia avverte che alle ore 8:40 circa, sull'autostrada A14 Bologna - Taranto è stato chiuso il tratto compreso tra Fano e Marotta in direzione di Ancona a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 175 nel quale sono rimasti coinvolti tre mezzi pesanti di cui uno intraversato. Nell'incidente una persona è rimasta ferita. Sul luogo dell'evento, oltre al personale della Direzione 7° Tronco di Pescara, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari. Al momento il traffico risulta bloccato e si registrano due chilometri di coda. Agli utenti che da Bologna sono diretti verso Ancona, dopo l'uscita obbligatoria a Fano, si consiglia di procedere lungo la SS16 Adriatica e rientrare in A14 alla stazione di Marotta. Per gli aggiornamenti sulla viabilità e sui percorsi alternativi Autostrade per l'Italia invita a seguire i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24. News anche sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM e attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per informazioni ulteriori si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21.