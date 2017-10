Notizie autostrada A14 Bologna Taranto: stanotte mercoledì 18 regolarmente aperta la stazione di Bologna Fiera

Notizie da Autostrade per l'Italia. Stanotte mercoledì 18 regolarmente aperta la stazione di Bologna Fiera.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce le autostrade in Italia rende noto che sulla A14 Bologna - Taranto,è stata annullata la chiusura dell'uscita della stazione di Bologna Fiera, prevista dalle ore 22:00 di questa sera mercoledì 18 alle ore 06:00 di domani, giovedì 19 ottobre. La società Autostrade diffonde notizie in tempo reale sui percorsi alternativi e sulla viabilità autostradale sia con i mezzi classici della TV e della radio (i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; su Sky TG24 HD - canali 100 e 500 di Sky - e su Sky TG24, disponibile anche sul canale 50 del digitale terrestre; su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM), sia con la telematica (sito autostrade.it; App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple). Ma l'automobilista è anche sempre informato dai pannelli "a messaggio variabile" e sul network TV Infomoving in area di servizio e dal numero verde Autostrade 840.04.21.21.