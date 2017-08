Notizie autostrada A14 Bologna Taranto: riaperto il tratto tra Grottammare e Val Vibrata in direzione di Pescara

Riaperto il tratto tra Grottammare e Val Vibrata in direzione di Pescara. Notizie dalla società Autostrade.

Autostrade per l'Italia in un comunicato rende noto che alle ore 10.10 circa sulla A14 Bologna - Taranto è stato riaperto il tratto tra Grottammare e Val Vibrata, in direzione di Pescara, chiuso in precedenza a causa di un mezzo pesante ribaltato all'altezza del km 316. Sul luogo dell'evento, dove sono in corso le operazioni di ripristino della barriera di sicurezza spartitraffico danneggiata nell'incidente, il traffico scorre attualmente su una corsia per senso di marcia e si registrano 7 km di coda in direzione di Pescara e 1 km di coda in direzione di Ancona. Per gli utenti in viaggio sulla A14 verso Pescara è possibile in alternativa percorrere la SS16 Adriatica. Gli aggiornamenti sulla viabilità sono disponibili anche sul sito autostrade.it, su Isoradio 103.3 FM e su RTL 102.5, e come sempre attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. C'è anche un numero verde sempre attivo a cui risponde Autostrade, ed è il numero 840.04.21.21. Una curiosità. Autostrade per l'Italia è detenuta al 100% dalla holding di partecipazioni Atlantia quotata alla Borsa Italiana e con 3.020 km serve 15 regioni e 60 province italiane.