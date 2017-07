Notizie autostrada A14 Bologna Taranto: chiusura del tratto per fumo tra Vasto Sud e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni

Autostrade per l'Italia in una nota avverte che sull'autostrada A14 Bologna - Taranto, intorno alle ore 15.00, si è resa necessaria la chiusura del tratto compreso tra Vasto Sud e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni, a causa del fumo prodotto da un incendio divampato in aree adiacenti alle competenze autostradali all'altezza del km 497 e di un altro incendio che sta interessando l'area limitrofa al casello di Termoli tra il km 476 e km 478. Non ci sono persone ferite. Sul luogo dell'evento, oltre al personale della Direzione 7° Tronco di Pescara, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco. Attualmente per effetto del fumo in carreggiata che limita la visibilità al Km 478, per questioni di sicurezza è stato necessario bloccare il traffico in entrambe le direzioni e si registrano 2 Km di coda circa in entrambe le direzioni. Agli utenti provenienti da Bari e diretti verso Pescara si consiglia, dopo l'uscita obbligatoria a Poggio Imperiale, di percorrere la strada Statale 16 Adriatica verso Vasto dove rientrare in autostrada a Vasto Sud verso Pescara. In direzione opposta si consigliano i percorsi inversi. Aggiornamenti in tempo sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diffusi anche con la App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Interessante sapere che Autostrade per l'Italia "è il maggior investitore privato del Paese con fino a 27 miliardi di euro di investimento per il potenziamento e il miglioramento di 1066 km di rete, ed è impegnata nella valorizzazione e sviluppo della conoscenza proponendosi come player di riferimento per know - how professionale in materia di gestione, infrastrutture, materiali e tecnologie, per le quali è leader mondiale grazie a strumenti come 'Tutor' e 'Telepass', che ha oggi 8 milioni di apparati in circolazione".