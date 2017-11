Notizie autostrada A14 Bologna Taranto: chiusa l'entrata di Pedaso

Notizie dalla società Autostrade. Chiusa l'entrata di Pedaso per lavori alla galleria 'Pedaso' per due notti consecutive a partire dal 14 novembre.

Autostrade per l'Italia in una nota avverte che sulla A14 Bologna - Taranto, per due notti consecutive, con orario 22:00 - 06:00, dalle ore 22:00 di martedì 14 alle ore 06:00 di giovedì 16 novembre, sarà chiusa l'entrata della stazione di Pedaso, verso Pescara, per lavori di adeguamento della galleria "Pedaso". In alternativa si consiglia di utilizzare l'entrata della stazione autostradale di Grottammare. Continui aggiornamenti e news sulla viabilità si possono ottenere su "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM e al call center Autostrade al numero 840.04.21.21. Sempre attivi poi i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving nella aree di servizio.