Notizie autostrada A13 Bologna Padova: chiuse le uscited di Boara e di Rovigo

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce il sistema autostradale italiano diffonde in una nota che sulla A13 Bologna - Padova, per consentire il risanamento della pavimentazione, saranno effettuate le seguenti chiusure autostradali: chiusa l'uscita della stazione di Boara per chi proviene da Bologna: - per una notte, dalle ore 22:00 di mercoledì 8 alle ore 06:00 di giovedì 9 novembre. In alternativa si consiglia di utilizzare l'uscita della stazione autostradale di Rovigo o di Monselice; chiusa l'uscita di Rovigo per chi proviene sia da Bologna sia da Padova: - per una notte, dalle ore 22:00 di venerdì 10 alle ore 06:00 di sabato 11 novembre. In alternativa si consiglia di utilizzare l'uscita della stazione di Boara o di Rovigo sud - Villamarzana. Aggiornamenti in tempo sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diffusi anche con la App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Nei percorsi autostradali sono sempre attivi i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving nella aree di servizio.