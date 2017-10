Notizie autostrada A11 Firenze Pisa nord: regolarmente aperte l'uscita di Montecatini e l'area di servizio Serravalle nord

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce le autostrade in Italia rende noto che sulla A11 Firenze - Pisa nord, sono state annullate le chiusure dell'uscita della stazione di Montecatini Terme e dell'area di servizio 'Serravalle nord' (nel tratto tra Pistoia e Montecatini, verso Pisa) previste per tre notti consecutive a partire da domani mercoledì 11 ottobre. Continue news sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono si possono trovare sui collegamenti "My Way" (in onda sul canale 501 Sky Meteo24); sulla App My Way (scaricabile gratuitamente dagli store Android ed Apple); su Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky) e su Sky TG24, (anche su canale 50 del digitale terrestre).