Notizie autostrada A11 Firenze Pisa nord: chiuso il tratto tra Altopascio e Montecatini verso Firenze

Notizie da Autostrade per l'Italia. Chiuso il tratto tra altopascio e Montecatini verso Firenze per ripristino danni a seguito di incidente.

Autostrade per l'Italia in una nota scrive che sulla A11 Firenze - Pisa nord, dalle ore 01:00 alle ore 03:00 di domani, venerdì 10 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Altopascio e Montecatini verso Firenze, per lavori di ripristino danni a seguito di un incidente. Pertanto, per chi proviene da Pisa ed è diretto a Firenze, è obbligatoria l'uscita alla stazione autostradale di Altopscio che invece sarà chiusa in entrata in direzione di Firenze. In alternativa, dopo essere usciti obbligatoriamente alla stazione autostradale di Altopascio, si dovrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A11 a Montecatini, in direzione di Firenze. Aggiornamenti in tempo sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diffusi anche con la App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Nei percorsi autostradali sono sempre attivi i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving nella aree di servizio.