Notizie autostrada A11 Firenze Pisa nord: chiusa l'entrata della stazione di Chiesina Uzzanese

Una nuova notizia da Autostrade per l'Italia. Chiusa l'entrata della stazione di Chiesina Uzzanese per lavori di pavimentazione nella notte tra il 26 e il 27 ottobre.

Autostrade per l'Italia in una nota avverte che sulla A11 Firenze - Pisa nord, dalle ore 22:00 di giovedì 26 alle ore 06:00 di venerdì 27 ottobre, sarà chiusa l'entrata della stazione di Chiesina Uzzanese, verso Firenze, per lavori di pavimentazione. In alternativa, si consiglia di utilizzare l'entrata della stazione autostradale di Montecatini Terme. Gli aggiornamenti sulla viabilità sono diramati da Autostrade per l'Italia anche con il numero verde Autostrade che risponde al 840.04.21.21.