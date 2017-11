Notizie autostrada A10 Genova Savona: chiuso il tratto Genova Pra' allacciamento A7 Serravalle Genova

Nuovo comunicato da Autostrade per l'Italia. Chiuso il tratto Genova Pra' - allacciamento A7 Serravalle - Genova per lavori di manutenzione nella notte tra il 7 e l'8 novembre.

La società Autostrade in un comunicato scrive che sulla A10 Genova - Savona, dalle ore 22:00 di martedì 7 alle ore 06:00 di mercoledì 8 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Pra' e l'allacciamento con la A7 Serravalle - Genova, verso Genova, per lavori di manutenzione. In alternativa dopo essere usciti obbligatoriamente alla stazione autostradale di Genova Pra', sulla A10, si potrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Genova ovest sulla A7 Serravalle - Genova. Gli aggiornamenti sulla viabilità sono diramati da Autostrade per l'Italia anche con il numero verde Autostrade che risponde al 840.04.21.21. Ma Autostrade per l'Italia ha ovviamente altri numeri da vantare:3.020 km di rete autostradale in Italia, 27 miliardi di investimenti in corso, 10.000 persone a lavoro, 8 milioni di clienti Telepass, leader nella progettazione e nell'ampliamento di infrastrutture autostradali, primo operatore mondiale nell'esazione dinamica, leader mondiale nello sviluppo e nell'implementazione di tecnologie per il pedaggiamento, la sicurezza e il controllo della viabilità.