Notizie autostrada A1 Milano Napoli: viadotto Sassofreddo nel tratto tra Orte e Magliano Sabina terminati in anticipo i lavori di manutenzione

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce le autostrade in Italia scrive in un comunicato che sulla A1 Milano - Napoli, sono terminati, in anticipo rispetto al programma, i lavori di manutenzione in corrispondenza del viadotto Sassofreddo, nel tratto compreso tra Orte e Magliano Sabina, dal km 492 al 493. Gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione della viabilità autostradale sono forniti anche con i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; con il sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving nelle aree di servizio. Il call center Autostrade al numero 840.04.21.21 è attivo.