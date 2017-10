Notizie autostrada A1 Milano Napoli: tratto chiuso tra l'allacciamento A1/A21 e Fiorenzuola in direzione di Bologna per incidente

Autostrade per l'Italia in una nota comunica che alle ore 9:40 circa sull'autostrada A1 Milano - Napoli è stato chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento A1 / A21 e Fiorenzuola in direzione di Bologna a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 69 nel quale sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti di cui uno dopo essersi ribaltato ha disperso il carico costituito da segatura. Nell'incidente una persona è rimasta ferita. Sul luogo dell'evento, oltre al personale della Direzione 2° Tronco, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e sanitari. Al momento si registrano quattro chilometri di coda in direzione di Bologna. Per gli utenti che provengono da Milano e sono diretti verso Bologna si consiglia di proseguire lungo la A21 in direzione di Torino, uscire a Piacenza Ovest e tramite la SS9 Via Emilia rientrare in autostrada alla stazione di Fiorenzuola. Per i soli mezzi leggeri è possibile in alternativa uscire in A1 alla stazione di Piacenza Nord e tramite la SS9 via Emilia rientrare in autostrada alla stazione di Fiorenzuola. Gli aggiornamenti sulla viabilità sono disponibili anche sul sito autostrade.it, su Isoradio 103.3 FM e su RTL 102.5, e come sempre attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. C'è anche un numero verde sempre attivo a cui risponde Autostrade, ed è il numero 840.04.21.21. Una curiosità. Autostrade per l'Italia è detenuta al 100% dalla holding di partecipazioni Atlantia quotata alla Borsa Italiana e con 3.020 km serve 15 regioni e 60 province italiane.