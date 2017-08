Notizie autostrada A1 Milano Napoli: mezzo spento tra santa maria Capua Vetere e l'allacciamento con la A30

Mezzo spento tra santa maria Capua Vetere e l'allacciamento con la A30. Ancora una comunicazione di servizio da Autostrade per l'Italia.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce le autostrade in Italia scrive in un comunicato che sono state completate le operazioni di spegnimento e rimozione del mezzo pesante incendiatosi al km 734,9 della A1 Milano - Napoli, nel tratto compreso tra S.M. Capua Vetere e l'allacciamento con la A30 in direzione di Napoli. Sul luogo dell'evento, dove il traffico scorre su tre corsie in direzione sud più una in deviazione sulla carreggiata opposta, si registrano 9 km di coda in diminuzione (ore 19.00). Per gli aggiornamenti sulla viabilità e sui percorsi alternativi Autostrade per l'Italia invita a seguire i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24. News anche sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM e attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per informazioni ulteriori si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21.