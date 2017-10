Notizie autostrada A1 Milano Napoli: incidente tra Valmontone e l'allacciamento con la Diramazione Roma sud in direzione di Firenze

Incidente tra Valmontone e l'allacciamento con la diramazione Roma sud in direzione di Firenze. Un nuovo comunicato per gli automobilisti dalla società Autostrade.

Autostrade per l'Italia in una nota avverte che poco dopo le ore 13:00 è avvenuto un incidente sulla A1 Milano - Napoli, nel tratto compreso tra Valmontone e l'allacciamento con la Diramazione Roma sud in direzione di Firenze, all'altezza del km 578. Nel sinistro, che ha visto il coinvolgimento di un'autovettura che si è ribaltata, una persona è deceduta. Sul luogo dell'evento, dove il traffico è stato momentaneamente bloccato per consentire l'atterraggio dell'eliambulanza e si registrano 3 km di coda, oltre al personale della Direzione Quinto Tronco di Fiano Romano sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e i soccorsi meccanici e sanitari. Continue news sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono si possono trovare sui collegamenti "My Way" (in onda sul canale 501 Sky Meteo24); sulla App My Way (scaricabile gratuitamente dagli store Android ed Apple); su Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky) e su Sky TG24, (anche su canale 50 del digitale terrestre).