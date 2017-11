Notizie autostrada A1 Milano Napoli: chiusa l'uscita della stazione di Valdichiana

Chiusa l'uscita della stazione di Valdichiana per lavori di pavimentazione nella notte tra il 9 e il 10 novembre. Una notizia per gli automobilisti dalla società Autostrade.

La società Autostrade in una nota rende noto che sulla A1 Milano - Napoli, dalle ore 22:00 di giovedì 9 alle ore 06:00 di venerdì 10 novembre, sarà chiusa l'uscita della stazione di Valdichiana, per chi proviene da Firenze, per lavori di pavimentazione. In alternativa si consiglia di utilizzare l'uscita della stazione autostradale di Monte San Savino. Aggiornamenti su "My Way" (canale 501 Sky Meteo24); sulla App My Way (Android e iOS); su Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky); su Sky TG24, (ch 50 del digitale terrestre); sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, sui pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in aree di servizio. Info in tempo reale chiamando il call center Autostrade al numero 840.04.21.21.