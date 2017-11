Notizie autostrada A1 Milano Napoli: chiusa l'area di servizio Bisenzio ovest

Notizie da Autostrade per l'Italia. Chiusa l'area di servizio Bisenzio ovest per lavori di pavimentazione nella notte tra il 13 e il 14 novembre.

Autostrade per l'Italia in una nota scrive che sulla A1 Milano - Napoli, dalle ore 22:00 di lunedì 13 alle ore 06:00 di martedì 14 novembre, sarà chiusa l'area di servizio 'Bisenzio ovest', situata nel tratto compreso tra Calenzano Sesto Fiorentino e Firenze nord in direzione di Firenze / Roma, per lavori di pavimentazione. Aggiornamenti su percorsi alternativi e viabilità si trovano "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; su autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM e al call center Autostrade al numero 840.04.21.21. Nei percorsi autostradali sono sempre attivi i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving nella aree di servizio.