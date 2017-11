Notizie autostrada A1 Milano Napoli: aggiornamento code per incidente tra Ceprano e Frosinone in direzione di Roma

Una nuova notizia da Autostrade per l'Italia. Aggiornamento code per incidente tra Ceprano e Frosinone in direzione di Roma.

La società Autostrade in un comunicato rende noto che sulla A1 Milano - Napoli, nel tratto compreso tra Ceprano e Frosinone in direzione di Roma, si registrano 13 km di coda a causa dell'incidente avvenuto in tarda mattinata all'altezza del km 632+500, in cui una cisterna che trasportava gasolio si è ribaltata autonomamente finendo per occupare l'intera carreggiata e disperdendo parte del carico trasportato sul piano viabile. Particolarmente complesse sono state le operazioni di travaso del gasolio rimasto nella cisterna, condotte dai Vigili del Fuoco, solo a seguito delle quali è stato possibile avviare la rimozione del mezzo incidentato e il ripristino del piano viabile. Attualmente (ore 18.40) il traffico in direzione della Capitale scorre su 2 corsie, di cui una in deviazione sulla carreggiata opposta. Per gli utenti in viaggio sulla A1 verso Napoli è possibile uscire a Ceprano, percorrere la SS6 Via Casilina e rientrare in A1 a Frosinone. In alternativa è inoltre possibile uscire a Cassino, proseguire sulla SR Cassino - Sora, successivamente sulla SR214 Sora - Frosinone e rientrare in A1 a Frosinone. Per gli aggiornamenti sulla viabilità e sui percorsi alternativi Autostrade per l'Italia invita a seguire i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24. News anche sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM e attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per informazioni ulteriori si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21.