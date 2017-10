Notizie autostrada A1 Milano Napoli Direttissima: chiuso il tratto Barberino allacciamento A1 Panoramica

Notizie da Autostrade per l'Italia. Chiuso il tratto Barberino - allacciamento A1 Panoramica per lavori di manutenzione nella notte tra il 12 e il 13 ottobre.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce le autostrade in Italia scrive in un comunicato che sulla A1 Milano - Napoli Direttissima, dalle ore 22:00 di giovedì 12 alle ore 06:00 di venerdì 13 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Barberino e l'allacciamento con la A1 Panoramica (località "La Quercia") in direzione di Bologna, per lavori di manutenzione. Nello stesso orario saranno chiuse le seguenti stazioni autostradali: - Barberino: in entrata verso Bologna; - Badia e Firenzuola - Mugello: in entrata verso Bologna ed in uscita per chi proviene da Firenze. Inoltre, dalle ore 21:00 di giovedì 12 alle ore 06:00 di venerdì 13 ottobre, sarà chiusa l'area di servizio 'Aglio est' situata all'interno del tratto chiuso. In alternativa, chi è diretto a Bologna, dovrà percorrere la A1 Panoramica. Aggiornamenti in tempo sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diffusi anche con la App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Interessante sapere che Autostrade per l'Italia "è il maggior investitore privato del Paese con fino a 27 miliardi di euro di investimento per il potenziamento e il miglioramento di 1066 km di rete, ed è impegnata nella valorizzazione e sviluppo della conoscenza proponendosi come player di riferimento per know - how professionale in materia di gestione, infrastrutture, materiali e tecnologie, per le quali è leader mondiale grazie a strumenti come 'Tutor' e 'Telepass', che ha oggi 8 milioni di apparati in circolazione".