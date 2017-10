Notizie autostrada A1 Milano Napoli Diramazione Roma sud: chiusa immissione carreggiata interna g. r. a

Chiusa immissione carreggiata interna g. r. a. per lavori di manutenzione dalle ore 00:00 alle ore 04:00 di giovedì 12 ottobre. Ancora una comunicazione di servizio da Autostrade per l'Italia.

La società Autostrade in un comunicato scrive che sulla A1 Milano - Napoli / Diramazione Roma sud, dalle ore 00:00 alle ore 04:00 di giovedì 12 ottobre, sarà chiuso lo svincolo che dalla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare (G.R.A.) di Roma immette sulla A1 Diramazione Roma sud e sullo svincolo per la Romanina, per lavori di manutenzione. In alternativa si consiglia di proseguire sulla carreggiata interna del G.R.A. di Roma fino all'uscita n.21 - 22 "Anagnina - Tuscolana", rientrare sul G.R.A. in carreggiata esterna, direzione Firenze - L'Aquila, con ingresso sulla Diramazione Roma sud, percorrendo lo svincolo n.19. Aggiornamenti su percorsi alternativi e viabilità si trovano "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; su autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM e al call center Autostrade al numero 840.04.21.21. Nei percorsi autostradali sono sempre attivi i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving nella aree di servizio.