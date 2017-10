Autostrade notizie, Tangenziale di Bologna: chiuso il tratto tra gli svincoli n. 5 'Lame' n. 6 'Castelmaggiore'

Chiuso il tratto tra gli svincoli n. 5 'Lame' n. 6 'Castelmaggiore' per il disinnesco di un ordigno bellico dalle ore 08:00 alle ore 10:00 di domenica 22 ottobre. Una news da Autostrade per l'Italia.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce la rete autostradale in Italia avverte che sulla Tangenziale di Bologna, domenica 22 ottobre, dalle ore 08:00 alle ore 10:00, per il disinnesco di un ordigno bellico, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo n.5 "Quartiere Lame" e lo svincolo n.6 "Castelmaggiore", sia verso San Lazzaro sia in direzione di Casalecchio. Pertanto, sarà chiusa l'entrata dello svincolo n.5 "Quartiere Lame" verso San Lazzaro e l'entrata dello svincolo n.6 "Castelmaggiore" verso Casalecchio. In alternativa, a chi viaggia in direzione di San Lazzaro, dopo essere usciti obbligatoriamente allo svincolo n.5 "Quartiere Lame", si consiglia di utilizzare il seguente itinerario sulla viabilità ordinaria: Via Cristoforo Colombo, Via dei Terraioli, Via dei Lapidari, Via dell'Arcoveggio, Via Roncaglio, Via di Corticella e rientrare sulla Tangenziale di Bologna allo svincolo n.6 "Castelmaggiore". A chi viaggia in direzione opposta, verso Casalecchio, dopo essere usciti obbligatoriamente allo svincolo n.6 "Castelmaggiore", ci si dovrà immettere sulla viabilità ordinaria, seguendo il percorso inverso a quello sopra indicato, con rientro sulla Tangenziale di Bologna allo svincolo n.5 "Quartiere Lame". Aggiornamenti su "My Way" (canale 501 Sky Meteo24); sulla App My Way (Android e iOS); su Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky); su Sky TG24, (ch 50 del digitale terrestre); sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, sui pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in aree di servizio. Info in tempo reale chiamando il call center Autostrade al numero 840.04.21.21.