Autostrade notizie, Tangenziale di Bologna: chiusa l'uscita dello svincolo n. 10 Zona Industriale Roveri

Notizie da Autostrade per l'Italia. Chiusa l'uscita dello svincolo n. 10 Zona Industriale Roveri per lavori di manutenzione nelle due notti consecutive a partire dalla sra di oggi, lunedì 30 ottobre.

Autostrade per l'Italia in una nota rende noto che sulla Tangenziale di Bologna, per lavori di manutenzione, sarà chiusa l'uscita dello svincolo n. 10 " Zona Industriale Roveri", nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: - per una notte, dalle ore 22:00 di lunedì 30 alle ore 06:00 di martedì 31 ottobre, sarà chiusa l'uscita dello svincolo n. 10 "Zona Industriale Roveri", per chi proviene da San Lazzaro di Savena. In alternativa, si consiglia di utilizzare l'uscita dello svincolo n. 9 "San Donato"; - per una notte, dalle ore 22:00 di martedì 31 ottobre alle ore 06:00 di mercoledì 1 novembre, sarà chiusa l'uscita dello svincolo n. 10 "Zona Industriale Roveri", per chi proviene da Casalecchio di Reno. In alternativa, si consiglia di utilizzare l'uscita dello svincolo n. 11 bis "Via Enrico Mattei". Ma dove trovare in tempo reale la situazione della viabilità e sui percorsi alternativi? Autostrade per l'Italia aggiorna gli utenti con i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; con la App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple; con Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky) e Sky TG24, (disponibile al canale 50 del digitale terrestre). News continue anche sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving nelle aree di servizio. Attivo anche il call center Autostrade al numero 840.04.21.21.