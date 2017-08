Autostrade notizie, A7 Serravalle Genova: chiuso il tratto tra allacciamento A12 Genova Sestri Levante e A10 Genova Savona per lavori di manutenzione

Chiuso il tratto tra allacciamento A12 Genova - Sestri Levante e A10 Genova - Savona per lavori di manutenzione. Una notizia per gli automobilisti dalla società Autostrade.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce il sistema autostradale italiano diffonde in una nota che sulla A7 Serravalle - Genova, per due notti consecutive, con orario 23:00 - 06:00, dalle ore 23:00 di martedì 8 alle ore 06:00 di giovedì 10 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A12 Genova - Sestri Levante e quello con la A10 Genova - Savona, per lavori di manutenzione. In alternativa, chi proviene da Milano ed è diretto a Genova ovest o verso la A10 Genova - Savona, potrà uscire a Genova Bolzaneto per rientrare in autostrada a Genova ovest. Chi è in transito sulla A12 Genova - Sestri Levante ed è diretto verso la A7 sud (verso Genova) potrà uscire a Genova est, sulla A12, per rientrare in autostrada a Genova ovest sulla A7. Gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione della viabilità autostradale sono forniti anche con i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; con il sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving nelle aree di servizio. Il call center Autostrade al numero 840.04.21.21 è attivo.