Autostrade notizie, A4 Milano Brescia: chiusa l'entrata di Sesto San Giovanni

Chiusa l'entrata di Sesto San Giovanni per lavori quarta corsia dinamica - nella notte tra il 26 ed il 27 luglio. Un nuovo comunicato per gli automobilisti dalla società Autostrade.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce la rete autostradale in Italia diffonde in una nota che sulla A4 Milano - Brescia, dalle ore 22:00 di mercoledì 26 alle ore 05:00 di giovedì 27 luglio, sarà chiusa l'entrata dello svincolo di Sesto San Giovanni, sia verso Milano / Torino sia in direzione di Brescia, per lavori di realizzazione della quarta corsia dinamica. In alternativa, si consiglia di utilizzare l'entrata di Cormano o di Monza. Continui aggiornamenti e news sulla viabilità si possono ottenere su "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM e al call center Autostrade al numero 840.04.21.21. Sempre attivi poi i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving nella aree di servizio.