Autostrade notizie, A4 Milano Brescia: chiusa l'area di servizio Brianza sud

Chiusa l'area di servizio Brianza sud per lavori di pavimentazione nella notte tra il 15 e il 16 novembre. Ancora una comunicazione di servizio da Autostrade per l'Italia.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce il sistema autostradale italiano comunica in una nota che sulla A4 Milano - Brescia, dalle ore 21:00 di mercoledì 15 alle ore 05:00 di giovedì 16 novembre, sarà chiusa l'area di servizio 'Brianza sud', situata nel tratto compreso tra Agrate e Cavenago, verso Brescia, per lavori di pavimentazione. Aggiornamenti in tempo sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diffusi anche con la App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Nei percorsi autostradali sono sempre attivi i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving nella aree di servizio.