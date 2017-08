Autostrade notizie, A30 Caserta Salerno: chiusa l'uscita di Sarno per lavori

Notizie da Autostrade per l'Italia. Chiusa l'uscita di Sarno per lavori.

Autostrade per l'Italia in una nota avverte che sulla A30 Caserta - Salerno, dalle ore 23:00 di questa sera giovedì 3 alle ore 03:00 di venerdì 4 agosto, sarà chiusa l'uscita di Sarno, per chi proviene da Caserta, per lavori di rimozione di un portale. In alternativa, si consiglia di utilizzare l'uscita di Nocera Pagani. Gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione della viabilità autostradale sono forniti anche con i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; con il sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving nelle aree di servizio. Il call center Autostrade al numero 840.04.21.21 è attivo.