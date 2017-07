Autostrade notizie, A14 Bologna Taranto: mezzo in fiamme tra forli' e Faenza in direzione di Bologna

Mezzo in fiamme tra forli' e Faenza in direzione di Bologna. Un nuovo comunicato per gli automobilisti dalla società Autostrade.

La società Autostrade in un comunicato rende noto che sull'autostrada A14 Bologna - Taranto, intorno alle ore 23.30 di ieri, nel tratto compreso tra Forlí e Faenza in direzione di Bologna, un mezzo pesante che trasportava mobili ha presi fuoco all'altezza del km 66. A causa dell'incidente il traffico era rimasto bloccato ed é stato necessario chiudere il tratto da poco prima di mezzanotte fino alle 05:30 circa di stamattina. Sul luogo dell'evento, dove il mezzo é stato spento dai vigili del fuoco e sono in atto le operazioni di ripristino della pavimentazione danneggiata dall'incendio, il traffico attualmente (ore 8:00) circola su una sola corsia in scambio di carreggiata e si registrano 10 km di coda verso Bologna. Agli utenti provenienti da Ancona e diretti verso Bologna si consiglia di uscire a Cesena Nord quindi di percorrere la strada statale 9 via Emilia verso Faenza dove rientrare in autostrada verso Bologna. Aggiornamenti su percorsi alternativi e viabilità si trovano "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; su autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM e al call center Autostrade al numero 840.04.21.21. Nei percorsi autostradali sono sempre attivi i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving nella aree di servizio.