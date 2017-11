Autostrade notizie, A14 Bologna Taranto: chiusa l'uscita della stazione di Atri Pineto

Chiusa l'uscita della stazione di Atri Pineto per lavori di pavimentazione nella notte tra l'8 e il 9 novembre. Notizie dalla società Autostrade.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce il sistema autostradale comunica che sulla A14 Bologna - Taranto, dalle ore 23:00 di domani, mercoledì 8 novembre, alle ore 05:00 di giovedì 9, sarà chiusa l'uscita della stazione di Atri Pineto per chi proviene da Bari, per lavori di pavimentazione. In alternativa si consiglia di utilizzare l'uscita di Pescara nord. Aggiornamenti in tempo sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diffusi anche con la App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Nei percorsi autostradali sono sempre attivi i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving nella aree di servizio.