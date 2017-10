Autostrade notizie, A14 Bologna Taranto: chiusa l'entrata della stazione di Teramo Giulianova Mosciano

Chiusa l'entrata della stazione di Teramo Giulianova Mosciano per lavori di pavimentazione nelle due notti consecutive a partire dalla sera del 24 ottobre. Un nuovo comunicato da Autostrade per l'Italia.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce il sistema autostradale italiano diffonde in una nota che sulla A14 Bologna - Taranto, per due notti consecutive, con orario 22:00 - 06:00, dalle ore 22:00 di martedì 24 alle ore 06:00 di giovedì 26 ottobre, sarà chiusa l'entrata della stazione di Teramo Giulianova Mosciano, sia verso Ancona sia in direzione di Pescara, per lavori di pavimentazione. In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni autostradali: - in entrata verso Ancona: Val Vibrata; - in entrata verso Pescara: Roseto degli Abruzzi. Continue news sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono si possono trovare sui collegamenti "My Way" (in onda sul canale 501 Sky Meteo24); sulla App My Way (scaricabile gratuitamente dagli store Android ed Apple); su Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky) e su Sky TG24, (anche su canale 50 del digitale terrestre).