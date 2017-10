Autostrade notizie, A12 Genova Sestri Levante: domani martedì 24 ottobre regolarmente aperto il tratto Genova Nervi Recco ed aperta area di servizio s. ilario sud

La società Autostrade in un comunicato avverte che sulla A12 Genova - Sestri Levante, nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 ottobre, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Genova Nervi e Recco, verso Sestri Levante e, di conseguenza, sarà regolarmente aperta l'area di servizio 'S.Ilario sud'. Aggiornamenti in tempo sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diffusi anche con la App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Nei percorsi autostradali sono sempre attivi i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving nella aree di servizio.