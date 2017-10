Autostrade notizie, A12 Genova Sestri Levante: chiusa la stazione di Sestri Levante e l'area di servizio Riviera sud

Notizie dalla società Autostrade. Chiusa la stazione di Sestri levante e l'area di servizio Riviera sud per lavori di manutenzione a partire dal 19 ottobre.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce il sistema autostradale comunica che sulla A12 Genova - Sestri Levante, per lavori di manutenzione, sarà chiusa la stazione di Sestri Levante e sarà inibito l'accesso all'area di servizio 'Riviera sud', nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: - dalle ore 22:00 di giovedì 19 alle ore 01:00 di venerdì 20 ottobre, sarà chiusa l'entrata della stazione di Sestri Levante, verso Genova. In alternativa, si consiglia di utilizzare l'entrata della stazione autostradale di Lavagna; - dalle ore 00:00 alle ore 05:00 di venerdì 20 ottobre, sarà chiusa l'uscita della stazione di Sestri Levante, per chi proviene da Genova. In alternativa, si consiglia di utilizzare l'uscita della stazione autostradale di Lavagna. Nello stesso orario sarà inibito l'accesso all'area di servizio 'Riviera sud' situata nel tratto compreso tra Sestri Levante e l'allacciamento con la A12 Sestri Levante - Livorno (Società Autostrada Ligure Toscana) verso Livorno. Continui aggiornamenti e news sulla viabilità si possono ottenere su "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM e al call center Autostrade al numero 840.04.21.21. Sempre attivi poi i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving nella aree di servizio.