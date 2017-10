Autostrade notizie, A10 Genova Savona: chiuso l'allacciamento con la A26 Genova Voltri Gravellona Toce

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce la rete autostradale in Italia diffonde in una nota che sulla A10 Genova - Savona, dalle ore 23:00 di martedì 17 alle ore 03:00 di mercoledì 18 ottobre, sarà chiuso l'allacciamento con la A26 Genova Voltri - Gravellona Toce, per chi da Savona è diretto verso Alessandria / Gravellona Toce, per lavori di manutenzione. Pertanto, si dovrà obbligatoriamente proseguire sulla A10 verso Genova ed una volta raggiunta la stazione autostradale di Genova Pra' si potrà uscire e rientrare dalla stessa stazione, in direzione della A26 dei Trafori. Gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione della viabilità autostradale sono forniti anche con i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24. Una curiosità storica, la società Autostrade ha origine nel 1950 quando l'IRI costituisce la "Società Autostrade Concessioni e Costruzioni Spa" con l'obiettivo di partecipare, insieme ad altri grandi gruppi industriali, alla ricostruzione dell'Italia post bellica.