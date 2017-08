Autostrade notizie, A10 Genova Savona: chiuso il bivio con la A7 Serravalle Genova da Savona a Milano per lavori di manutenzione

Chiuso il bivio con la a7 Serravalle - Genova da Savona a Milano per lavori di manutenzione. Una notizia per gli automobilisti dalla società Autostrade.

Autostrade per l'Italia in un comunicato rende noto che sulla A10 Genova - Savona, dalle ore 00:00 alle ore 05:00 di giovedì 3 agosto, sarà chiuso il bivio con la A7 Serravalle - Genova, per chi da Savona è diretto a Serravalle / Milano, per lavori di manutenzione. In alternativa, il traffico sarà indirizzato obbligatoriamente verso l'uscita della barriera di Genova ovest sulla A7 Serravalle - Genova da dove si potrà rientrare in autostrada, riprendendo l'itinerario originario. Aggiornamenti in tempo sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diffusi anche con la App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Nei percorsi autostradali sono sempre attivi i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving nella aree di servizio.