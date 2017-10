Autostrade notizie, A1 Milano Napoli: regolarmente aperta la stazione di Firenze sud

Regolarmente aperta la stazione di Firenze sud. Un nuovo comunicato per gli automobilisti dalla società Autostrade.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce il sistema autostradale italiano scrive in un comunicato che sulla A1 Milano - Napoli è stata annullata la chiusura della stazione autostradale di Firenze sud, prevista per tre notti consecutive a partire dalla sera di domani, mercoledì 11 ottobre. Aggiornamenti in tempo sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diffusi anche con la App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Nei percorsi autostradali sono sempre attivi i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving nella aree di servizio.