Autostrade notizie, A1 Milano Napoli: incidente tra Anagni e Ferentino, in direzione di Napoli

Notizie da Autostrade per l'Italia. Incidente tra Anagni e Ferentino, in direzione di Napoli un morto e tre feriti. il traffico scorre su tutte e tre le corsie, 2 i km di coda.

Autostrade per l'Italia in una nota avverte che sull'A1 Milano - Napoli, intorno alle ore 17:30, è avvenuto un incidente nel tratto compreso tra Anagni e Ferentino in direzione di Napoli, all'altezza del km 614,400. L'incidente ha coinvolto una sola autovettura. Una persona é deceduta e altre tre sono rimaste ferite. Sul luogo dell'evento il traffico scorre su tutte e tre le corsie disponibili e si registrano 2 km di coda in entrambe le direzioni, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, oltre al personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano. Aggiornamenti su "My Way" (canale 501 Sky Meteo24); sulla App My Way (Android e iOS); su Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky); su Sky TG24, (ch 50 del digitale terrestre); sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, sui pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in aree di servizio. Info in tempo reale chiamando il call center Autostrade al numero 840.04.21.21.