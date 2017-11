Autostrade notizie, A1 Milano Napoli: incidente nel tratto tra Attigliano ed Orte in direzione Roma

Una nuova notizia da Autostrade per l'Italia. Incidente nel tratto tra Attigliano ed Orte in direzione Roma.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce il sistema autostradale avverte che sull' A1 Milano Napoli nel tratto tra Attigliano ed Orte in direzione di Roma è avvenuto un incidente all'altezza del km 483, dove un mezzo pesante ha investito una donna scesa dall'autovettura ferma in corsia di emergenza. Nell'incidente la donna ha perso la vita. Sul luogo dell'incidente, dove si transita sulla corsia di sorpasso e si registra un km di coda, sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, i soccorsi sanitari e meccanici, oltre al personale della Direzione di Tronco di Fiano Romano. Per gli aggiornamenti sulla viabilità e sui percorsi alternativi Autostrade per l'Italia invita a seguire i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24. News anche sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM e attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per informazioni ulteriori si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21.