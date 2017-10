Autostrade notizie, A1 Milano Napoli: deviazione obbligatoria sulla A50 Tangenziale ovest di Milano

Notizia per gli automobilisti dalla società Autostrade. Deviazione obbligatoria sulla a50 Tangenziale ovest di Milano per lavori di manutenzione a partire dal 25 ottobre.

Autostrade per l'Italia in un comunicato scrive che sulla A1 Milano - Napoli, per lavori di manutenzione, saranno adottati i seguenti provvedimenti: - dalle ore 00:00 alle ore 05:00 di mercoledì 25 ottobre: chi da Milano procede in direzione di Bologna sarà obbligatoriamente deviato sulla A50 Tangenziale ovest di Milano. In alternativa sulla Tangenziale ovest si dovrà proseguire in direzione Laghi, uscire allo svincolo Valtidone e rientrare dal medesimo svincolo, seguendo la segnaletica per A1 verso Bologna; - dalle ore 00:00 alle ore 05:00 di giovedì 26 ottobre: chi da Bologna procede in direzione di Milano sarà obbligatoriamente deviato sulla A50 Tangenziale ovest di Milano. In alternativa, sulla Tangenziale ovest si dovrà proseguire in direzione Laghi, uscire allo svincolo Valtidone e rientrare dal medesimo svincolo, seguendo la segnaletica per A1 verso Milano. Ma dove trovare in tempo reale la situazione della viabilità e sui percorsi alternativi? Autostrade per l'Italia aggiorna gli utenti con i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; con la App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple; con Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky) e Sky TG24, (disponibile al canale 50 del digitale terrestre). News continue anche sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving nelle aree di servizio. Attivo anche il call center Autostrade al numero 840.04.21.21.