Autostrade notizie, A1 Milano Napoli: chiuso Per incidente il tratto tra Pontecorvo e Cassino in direzione di Napoli

Chiuso Per incidente il tratto tra Pontecorvo e Cassino in direzione di Napoli. Un nuovo comunicato per gli automobilisti dalla società Autostrade.

La società Autostrade in una nota comunica che alle ore 12.15 circa è stato chiuso sulla A1 Milano - Napoli il tratto compreso tra Pontecorvo e Cassino in direzione di Napoli, a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 661.200. Nel sinistro, che ha visto il coinvolgimento di una bisarca e un' autocisterna che ha disperso gasolio, una persona è rimasta gravemente ferita. Sul luogo dell'incidente, dove attualmente il traffico è bloccato e si registrano 2 km di coda (ore 12.40), sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e sanitari, oltre al personale della Direzione 6° Tronco di Cassino. Per gli utenti diretti verso Napoli, si consiglia di uscire a Ceprano percorrere la SS Casilina in direzione di Napoli e rientrare in A1 a Cassino. Gli aggiornamenti sulla viabilità sono disponibili anche sul sito autostrade.it, su Isoradio 103.3 FM e su RTL 102.5, e come sempre attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. C'è anche un numero verde sempre attivo a cui risponde Autostrade, ed è il numero 840.04.21.21. Una curiosità. Autostrade per l'Italia è detenuta al 100% dalla holding di partecipazioni Atlantia quotata alla Borsa Italiana e con 3.020 km serve 15 regioni e 60 province italiane.