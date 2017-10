Autostrade notizie, A1 Milano Napoli: chiusa la stazione di Parma

Notizia per gli automobilisti dalla società Autostrade. Chiusa la stazione di Parma per lavori di manutenzione nelle cinque notti consecutive a partire dalla sera del 30 ottobre.

Autostrade per l'Italia in un comunicato scrive che sulla A1 Milano - Napoli, per cinque notti consecutive con orario 21:00 - 06:00, dalle ore 21:00 di lunedì 30 ottobre alle ore 06:00 di sabato 4 novembre, sarà chiusa la stazione di Parma, in entrata verso Milano ed in uscita per chi proviene da Bologna, per lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni autostradali: - in entrata verso Milano: Fidenza; - in uscita per chi proviene da Bologna: Terre di Canossa - Campegine. Gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione della viabilità autostradale sono forniti anche con i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24. Una curiosità storica, la società Autostrade ha origine nel 1950 quando l'IRI costituisce la "Società Autostrade Concessioni e Costruzioni Spa" con l'obiettivo di partecipare, insieme ad altri grandi gruppi industriali, alla ricostruzione dell'Italia post bellica.