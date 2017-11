Autostrade notizie, A1 Milano Napoli: chiusa la stazione di Modena sud

Notizia per gli automobilisti dalla società Autostrade. Chiusa la stazione di Modena sud per lavori di pavimentazione per tre notti consecutive a partire dal 6 novembre.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce la rete autostradale in Italia comunica che sulla A1 Milano - Napoli, per consentire il risanamento della pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Modena sud, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: - per una notte, dalle ore 22:00 di lunedì 6 alle ore 06:00 di martedì 7 novembre: chiusura della stazione di Modena sud, in entrata verso Bologna ed in uscita per chi proviene da Milano; - per una notte, dalle ore 22:00 di martedì 7 alle ore 06:00 di mercoledì 8 novembre: chiusura dell'uscita della stazione di Modena sud, per chi proviene da Bologna; - per una notte, dalle ore 22:00 di mercoledì 8 alle ore 06:00 di giovedì 9 novembre: chiusura dell'entrata della stazione di Modena sud, verso Milano. In alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni autostradali di Modena nord o di Valsamoggia. Gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione della viabilità autostradale sono forniti anche con i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24. Una curiosità storica, la società Autostrade ha origine nel 1950 quando l'IRI costituisce la "Società Autostrade Concessioni e Costruzioni Spa" con l'obiettivo di partecipare, insieme ad altri grandi gruppi industriali, alla ricostruzione dell'Italia post bellica.