Autostrade notizie, A1 Milano Napoli: chiusa l'entrata di Fidenza

Notizie dalla società Autostrade. Chiusa l'entrata di Fidenza per lavori di manutenzione nella notte tra il 25 e il 26 ottobre.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce il sistema autostradale rende noto che sulla A1 Milano - Napoli, dalle ore 21:00 di domani, mercoledì 25 ottobre, alle ore 06:00 di giovedì 26, sarà chiusa l'entrata della stazione di Fidenza, verso Milano, per lavori di manutenzione. In alternativa si consiglia di utilizzare l'entrata della stazione autostradale di Fiorenzuola. Continue news sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono si possono trovare sui collegamenti "My Way" (in onda sul canale 501 Sky Meteo24); sulla App My Way (scaricabile gratuitamente dagli store Android ed Apple); su Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky) e su Sky TG24, (anche su canale 50 del digitale terrestre).