Autostrade notizie, A1 Milano Napoli Panoramica: chiuso il tratto tra localita' Aglio e Roncobilaccio per lavori di pavimentazione

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce la rete autostradale in Italia diffonde in una nota che dalle ore 22:00 di lunedì 31 luglio alle ore 06:00 di martedì 1 agosto, sarà chiuso il tratto della A1 Milano - Napoli Panoramica compreso tra Località Aglio e Roncobilaccio, in direzione di Bologna, per lavori di pavimentazione. Sarà contestualmente chiusa l'Area di Servizio Roncobilaccio est, situata all'interno del tratto chiuso. Pertanto, chi è diretto a Bologna dovrà percorrere la A1 Direttissima. In alternativa all'ingresso in A1 Panoramica, si consiglia di percorrere la Direttissima ed uscire alla stazione di Badia, con rientro a Pian del Voglio, in direzione di Bologna. Continue news sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono si possono trovare sui collegamenti "My Way" (in onda sul canale 501 Sky Meteo24); sulla App My Way (scaricabile gratuitamente dagli store Android ed Apple); su Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky) e su Sky TG24, (anche su canale 50 del digitale terrestre).