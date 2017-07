Autostrade news, Tangenziale di Bologna: chiuso il tratto tra lo svincolo n. 2 Borgo Panigale e lo svincolo n. 1 Casalecchio di Reno

Chiuso il tratto tra lo svincolo n. 2 Borgo Panigale e lo svincolo n. 1 Casalecchio di Reno. Un nuovo comunicato per gli automobilisti dalla società Autostrade.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce la rete autostradale in Italia scrive in un comunicato che sulla Tangenziale di Bologna, dalle ore 22:00 di giovedì 27 alle ore 06:00 di venerdì 28 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo n. 2 Borgo Panigale e lo svincolo n, 1 Casalecchio di Reno, in direzione di Casalecchio, per lavori di ripristino danni a seguito di un incidente. Sarà, contestualmente chiusa l'entrata dello svincolo n. 2 Borgo Panigale in direzione di Casalecchio di Reno. In alternativa, dopo essere usciti obbligatoriamente allo svincolo n. 2 Borgo Panigale si dovrà procedere verso la rotonda Benedetto Croce, Viale Palmiro Togliatti, rotonda Battaglia di Casteldebole, Viale Salvemini, Via Caduti di Casteldebole, Via 64 Brigata Bolero, Attrezzato sud ovest.con rientro in autostrada a Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio. Per gli aggiornamenti sulla viabilità e sui percorsi alternativi Autostrade per l'Italia invita a seguire i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24. News anche sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM e attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per informazioni ulteriori si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21.