Autostrade news, Tangenziale di Bologna: chiuso il tratto tra gli svincoli n. 7 bis e n. 6 per lavori di pavimentazione

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce la rete autostradale in Italia avverte che sulla Tangenziale di Bologna, dalle ore 22:00 di giovedì 10 alle ore 06:00 di venerdì 11 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra gli svincoli n. 7 bis "Via Ferrarese" e n. 6 "Castelmaggiore", in direzione di Casalecchio, per lavori di pavimentazione. Pertanto, sarà chiusa l'entrata dello svincolo n. 7 bis "Via Ferrarese" in direzione di Casalecchio. In alternativa, dopo essere usciti obbligatoriamente allo svincolo n. 7 bis "Via Ferrarese", si dovrà percorrere la viabilità ordinaria: Via Aposazza, Via Lipparini, Via Stendhal e Via di Corticella e rientrare sulla Tangenziale di Bologna allo svincolo n. 6 "Castelmaggiore", in direzione di Casalecchio. Per gli aggiornamenti sulla viabilità e sui percorsi alternativi Autostrade per l'Italia invita a seguire i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24. News anche sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM e attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per informazioni ulteriori si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21.