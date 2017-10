Autostrade news, Milano Napoli: code per incidente tra Anagni e la Diramazione Roma Sud, in direzione di Firenze

Notizie da Autostrade per l'Italia. Code per incidente tra Anagni e la diramazione Roma Sud, in direzione di Firenze.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce le autostrade in Italia scrive in un comunicato che alle ore 16:30 circa, sull'autostrada A1 Milano - Napoli è avvenuto un incidente nel tratto compreso tra Valmontone e la Diramazione Roma Sud in direzione di Firenze, all'altezza del km 585. Nel sinistro, che ha visto il coinvolgimento di una sola moto, una persona è rimasta gravemente ferita. Sul luogo dell'evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, oltre al personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano. Attualmente (18:15) l' incidente é risolto e il traffico scorre su tutte e tre le corsie disponibili ma, anche a causa dell'intenso traffico in direzione di Roma, si registrano 12 km di coda nel tratto tra Anagni e la Diramazione Roma Sud in direzione di Firenze. Agli utenti diretti verso Roma si consiglia di uscire ad Anagni e percorrere la Via Casilina; mentre agli utenti diretti verso Firenze Si consiglia di uscire ad Anagni, percorrere la Via Casilina per poi rientrare in A1 a San Cesareo. Aggiornamenti su "My Way" (canale 501 Sky Meteo24); sulla App My Way (Android e iOS); su Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky); su Sky TG24, (ch 50 del digitale terrestre); sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, sui pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in aree di servizio. Info in tempo reale chiamando il call center Autostrade al numero 840.04.21.21.