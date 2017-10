Autostrade news, D08 Diramazione Gallarate Gattico: chiuso il tratto Besnate allacciamento A8 Milano Varese

Chiuso il tratto Besnate - allacciamento A8 Milano - Varese per lavori di manutenzione nella notte tra il 17 e il 18 ottobre. Ancora una comunicazione di servizio da Autostrade per l'Italia.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce il sistema autostradale italiano diffonde in una nota che sulla D08 Diramazione Gallarate - Gattico, dalle ore 23:00 di martedì 17 alle ore 05:00 di mercoledì 18 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate e l'allacciamento con la A8 Milano - Varese, in direzione della stessa A8, per lavori di manutenzione. In alternativa, dopo essere usciti obbligatoriamente alla stazione di Besnate, si dovrà percorrere la SS33 del Sempione e proseguire sulla SS336, con rientro sulla A8 allo svincolo di Busto Arsizio. Aggiornamenti in tempo sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diffusi anche con la App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Nei percorsi autostradali sono sempre attivi i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving nella aree di servizio.